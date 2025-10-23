Касильяс о Моуринью: «У нас были отношения между любовью и ненавистью – вспоминаю их как роман с девушкой 20-летней давности. Мне стоило поговорить с ним – сожалею, что не сделал этого»
Икер Касильяс вспомнил разногласия с Жозе Моуринью в «Реале».
Бывший вратарь «Реала» рассказал, что встретился с Моуринью менее года назад на съемках документального фильма, выход которого намечен на конец 2025 года.
«Мне стоило поговорить с ним в кабинете, и я сожалею [что не сделал этого]. Я не хотел поднимать больше шума, чем уже было. Он обвинял меня в том, что я дружу с журналистами, но не настолько, чтобы что-то [из раздевалки] утекало в прессу.
Люди говорят о ненависти, но со временем все меняется. У нас были отношения между любовью и ненавистью. [Я вспоминаю их] как отношения с девушкой двадцать лет назад: вы смотрите на нее иначе. Это было хорошее время, но «Реал Мадрид» превыше всего», – сказал бывший вратарь «Реала» в подкасте Bajo Los Palos by Flexicar.
