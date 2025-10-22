Станислав Черчесов похвалил игру «Рубина» после поражения «Ахмата» в Кубке.

Грозненцы уступили по пенальти в заключительном туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Команда вылетела из турнира, заняв последнее место в группе.

– «Ахмат» вел 2:0, но «Рубин» очень здорово начал второй тайм…

– Согласен, они начали игру достаточно агрессивно, и мы сделали то, что планировали. Быстро провели контратаки, забили два гола. У нас было много шансов доводить до логического конца – мы этого не сделали, пропустили со стандарта.

«Рубин» – крепкая команда, которая играет дома. Поэтому вы видите 2:0, а я вижу, как с 2:3 мы отыгрались. Команде соперника тоже надо сделать комплимент, хорошая игра была. Жалко, что было мало народа и мало зрителей видели эту игру, – сказал главный тренер «Ахмата ».