«Ахмат» вылетел из Кубка России. При Черчесове грозненцы проиграли 4 из 5 матчей
«Ахмат» покинул FONBET Кубок России после первого же этапа.
Команда Станислава Черчесова сегодня уступила «Рубину» по пенальти в заключительном туре группового этапа и не смогла подняться на третье место. У нее 4 очка.
При Черчесове, возглавившем команду в начале сентября, «Ахмат» провел 5 игр в Кубке и одержал лишь одну победу. Также у него три поражения в игровое время, еще одно – по пенальти.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
