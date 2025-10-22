«Ахмат» вылетел из Кубка России. При Черчесове грозненцы проиграли 4 из 5 матчей

«Ахмат» покинул FONBET Кубок России после первого же этапа.

Команда Станислава Черчесова сегодня уступила «Рубину » по пенальти в заключительном туре группового этапа и не смогла подняться на третье место. У нее 4 очка.

При Черчесове, возглавившем команду в начале сентября, «Ахмат » провел 5 игр в Кубке и одержал лишь одну победу. Также у него три поражения в игровое время, еще одно – по пенальти.