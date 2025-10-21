  • Спортс
Гендиректор «Динамо» Пивоваров: «Видим себя в тройке по составу. Штаб работает интенсивно. Недобираем очки – у нас большое количество созданных моментов и ударов»

Павел Пивоваров считает «Динамо» командой уровня топ-3 РПЛ по составу.

На данный момент команда тренера Валерия Карпина занимает 8-е место в таблице Мир РПЛ.

– Минус 10 очков от первого места, минус 8 – от первой тройки. Как оцените этот результат?

– Не тот результат, который бы нас удовлетворял. Видим себя в тройке по составу. Хотим, чтобы команда была выше. Все вместе работаем над улучшением результатов.

– Перед стартом сезона экс-глава совета директоров клуба Дмитрий Гафин говорил о том, что задача на сезон – трофей. Нет ощущения, что с таким футболом и результатом надо задачу менять?

– Идет первая половина сезона, не доигран первый круг. В Кубке только первая стадия турнира. Поднимать вопрос о смене задачи не стоит.

– Что заставляет вас верить, что задача может быть решена?

– Есть ситуация изнутри – штаб работает интенсивно, в команде много новичков, которые проходят адаптацию. У нас, к сожалению, много травм.

Мы недобираем очков – при этом у нас большое количество созданных моментов и ударов. Пропускаем много голов, несмотря на то, что количество ударов по нашим воротам небольшое – третий результат в лиге.

Надо разбираться с причинами, что это – неудачное стечение обстоятельств или допущенные персональные ошибки, – сказал генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
