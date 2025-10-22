Венгер о «Ливерпуле»: «У Исака и Виртца есть талант, но они еще не достигли своего уровня. Иногда игрокам нужно пройти через сложный период, и уверенность вернется»

Арсен Венгер считает, что «Ливерпуль» способен преодолеть трудности этого сезона.

Мерсисайдский клуб проиграл четыре матча подряд.

«Иногда нужно дать игрокам время.

У игроков есть талант, у [Александра] Исака есть талант, у [Флориана ] Вирца есть талант. Но, конечно, сейчас они еще не достигли своего уровня.

Возможно, им нужно пройти через сложный период, продемонстрировать полную преданность команде, и тогда уверенность вернется», – сказал бывший главный тренер «Арсенала».