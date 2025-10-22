Венгер о «Ливерпуле»: «У Исака и Виртца есть талант, но они еще не достигли своего уровня. Иногда игрокам нужно пройти через сложный период, и уверенность вернется»
Арсен Венгер считает, что «Ливерпуль» способен преодолеть трудности этого сезона.
Мерсисайдский клуб проиграл четыре матча подряд.
«Иногда нужно дать игрокам время.
У игроков есть талант, у [Александра] Исака есть талант, у [Флориана] Вирца есть талант. Но, конечно, сейчас они еще не достигли своего уровня.
Возможно, им нужно пройти через сложный период, продемонстрировать полную преданность команде, и тогда уверенность вернется», – сказал бывший главный тренер «Арсенала».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sports Illustrated
