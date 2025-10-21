«Спартак» выиграл группу с «Динамо» Махачкала, «Ростовом» и «Пари НН» в Кубке России
«Спартак» выиграл группу в FONBET Кубке России.
Команда Деяна Станковича обыграла «Динамо» Махачкала (3:1) в заключительном туре группового этапа и опередила в таблице. У них по 13 очков, красно-белые выше благодаря результатам личных встреч.
Также в квартете С выступают «Ростов» (4 очка) и «Пари НН» (3 очка) – они встретятся 22 октября.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
