«Спартак» выиграл группу с «Динамо» Махачкала, «Ростовом» и «Пари НН» в Кубке России

«Спартак» выиграл группу в FONBET Кубке России.

Команда Деяна Станковича обыграла «Динамо » Махачкала (3:1) в заключительном туре группового этапа и опередила в таблице. У них по 13 очков, красно-белые выше благодаря результатам личных встреч.

Также в квартете С выступают «Ростов » (4 очка) и «Пари НН » (3 очка) – они встретятся 22 октября.