Киву – Капелло: «Вы – топ-тренер, надеюсь стать победителем и прожить хотя бы половину вашей карьеры. Мне повезло стать частью «Интера», где игроки готовы отставить эго и усердно работать»
Кристиан Киву обратился к Фабио Капелло с благодарностью.
Миланцы разгромили «Юнион» (4:0) в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
«Игроки все еще верят в это, они готовы усердно работать. Они принимают тренерскую работу, командную работу и откладывают свое эго. Я надеюсь прожить хотя бы половину вашей карьеры, тренер.
Я надеюсь стать победителем, как вы, вы топ-тренер. Вы привели меня в «Рому», и я могу только поблагодарить вас.
Мне повезло быть частью фантастической команды, которая обладает высоким уровнем мастерства и готова к развитию. Я радуюсь, когда они принимают новые идеи, откладывают свою гордость в сторону и готовы к работе с тренером», – сказал главный тренер «Интера» в эфире Sky Sport.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Даниеле Мари
