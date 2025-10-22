Киву – Капелло: «Вы – топ-тренер, надеюсь стать победителем и прожить хотя бы половину вашей карьеры. Мне повезло стать частью «Интера», где игроки готовы отставить эго и усердно работать»

Кристиан Киву обратился к Фабио Капелло с благодарностью.

Миланцы разгромили «Юнион» (4:0) в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Игроки все еще верят в это, они готовы усердно работать. Они принимают тренерскую работу, командную работу и откладывают свое эго. Я надеюсь прожить хотя бы половину вашей карьеры, тренер.

Я надеюсь стать победителем, как вы, вы топ-тренер. Вы привели меня в «Рому», и я могу только поблагодарить вас.

Мне повезло быть частью фантастической команды, которая обладает высоким уровнем мастерства и готова к развитию. Я радуюсь, когда они принимают новые идеи, откладывают свою гордость в сторону и готовы к работе с тренером», – сказал главный тренер «Интера » в эфире Sky Sport.