Вингера «Боки» Вилью обвиняют в сексуальном насилии и покушении на убийство. Им интересовалось «Динамо»

Теги высшая лига Аргентина Бока Хуниорс происшествия Себастьян Вилья контент Футбол

Вингер «Боки Хуниорс» обвиняется в насилии на сексуальной почве и покушении на убийство.

Девушка, ставшая жертвой преступления, подала в суд на Себастьяна Вилью. Утверждается, что инцидент произошел 21 июня 2021 года в районе, близком к дому Вильи.  

Пострадавшая, охарактеризовавшая колумбийца как жестокого и агрессивного человека, утверждает, что тот употребил большое количество алкоголя, домогался ее, а затем возникла ситуация с попыткой убийства. 

Также утверждается, что игрок заставил девушку принять 5 тысяч долларов в обмен на молчание. Позже она вернула деньги. 

Это не первый скандальный эпизод с Вильей – в 2020 году девушка футболиста обвинила его в домашнем насилии. 

Зимой сообщалось об интересе «Динамо» к услугам игрока. 

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