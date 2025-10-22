  • Спортс
  • Карпин про ошибку Лещука перед отмененным голом «Крыльев»: «Мы перестали разыгрывать от ворот, а ему почему-то ему захотелось разыграть. С перепугу какого‑то»
10

Карпин про ошибку Лещука перед отмененным голом «Крыльев»: «Мы перестали разыгрывать от ворот, а ему почему-то ему захотелось разыграть. С перепугу какого‑то»

Валерий Карпин раскритиковал действия Игоря Лещука в игре с «Крыльями Советов».

Во втором тайме матча FONBET Кубка России голкипер «Динамо» отдал Даниилу Фомину передачу через центр, и она была перехвачена. Самарцы забили гол, но он был отменен.

– Сегодня красивый счет и незасчитанный гол «Крыльев» из‑за офсайда. Это не первая такая ошибка у «Динамо». Как избежать этого? Как объяснить футболистам, что нельзя давать под давлением вертикальную передачу в такой ситуации?

– Раз за разом это не повторяется. С начала чемпионата таких ошибок не было. Мы перестали разыгрывать [от ворот], если вы заметили. Сегодня почему‑то Лещуку захотелось разыграть. Не знаю почему. С перепугу какого‑то.

Но что объяснять, если мы этого не делали пока? Не помню таких опасных розыгрышей у нас, от вратаря не помню. От защитников было.

– У вас следом матч с «Зенитом» в РПЛ. Можно сказать, что вы создали себе представление, какой состав выйдет?

– До этой игры еще не думал. Поэтому состав такой на «Крылья» был, какой вы увидели. Но думали и про «Зенит», естественно, – отметил главный тренер «Динамо».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
