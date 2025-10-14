Генсек РФС о перспективах возвращения России до конца 2025 года: «В УЕФА говорили, что если все закончится, то мы примем решение. Надеемся, что им дадут возможность это сделать»
Генсек РФС высказался о возможном возвращении России до конца 2025 года.
Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года.
– Александр Валерьевич Дюков говорил, что до конца года может быть принято решение о нашем возвращении. Вы в это верите?
– Мы надеемся на это. В тот момент, когда Александр Валерьевич об этом говорил, были основания для некоторого оптимизма.
В том числе и в УЕФА говорили, что если все закончится, то мы примем это решение. Мы надеемся, что УЕФА дадут возможность принять это решение, – сказал Максим Митрофанов.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
