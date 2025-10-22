Жерсон впервые забил за «Зенит» – «Оренбургу» в Кубке России

Жерсон впервые забил за «Зенит».

Бразильский полузащитник отличился на 33-й минуте матча с «Оренбургом » в 6-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России (2:0, первый тайм).

Гол в сегодняшнем матче стал для Жерсона первым в составе «Зенита ». 28-летний бразилец, перешедший этим летом из «Фламенго» за 25 млн евро , проводит 8-й матч в составе сине-бело-голубых.