Жерсон впервые забил за «Зенит» – «Оренбургу» в Кубке России
Жерсон впервые забил за «Зенит».
Бразильский полузащитник отличился на 33-й минуте матча с «Оренбургом» в 6-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России (2:0, первый тайм).
Гол в сегодняшнем матче стал для Жерсона первым в составе «Зенита». 28-летний бразилец, перешедший этим летом из «Фламенго» за 25 млн евро, проводит 8-й матч в составе сине-бело-голубых.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости