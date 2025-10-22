Семак о Кубке: «Даже команда с 1-го места в плей-офф не имеет преимущества своего поля. Для многих последние матчи в группе превращаются в товарищеские»

Сергей Семак считает, что регламент Кубка России демотивирует команды.

Сегодня «Зенит » примет «Оренбург » в 6-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Игра начнется в 20:30 по московскому времени.

Петербуржцы с 15 очками идут первыми в турнирной таблице, оренбуржцы с 8 очками – вторыми. У «Рубина» 7 очков и 3-е место, «Ахмат» располагается на 4-м, набрав 3 очка.

– Не имеет турнирного значения сегодняшний матч, уже все решено относительно двух первых мест. Какую мотивацию вы находите для игроков?

– Любая команда всегда хочет победить. К сожалению, регламент Кубка России так составлен, что даже команда с первого места в плей‑офф не имеет преимущества своего поля. Если бы правки внесли, то в последних матчах в группе было бы больше мотивации. Исходя из этого регламента, для многих команд последние матчи в группе превращаются в товарищеские.

– Жерсон сегодня готов провести все 90 минут?

– Нет, конечно. Хотелось бы, чтобы хотя бы тайм сыграл, а дальше будем смотреть, насколько ему будет сегодня именно по движению, – сказал главный тренер «Зенита».