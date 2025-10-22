Магомед Адиев высказался после поражения от «Динамо» в Фонюет Кубке России.

В матче 6-го тура Пути РПЛ «Крылья Советов» уступили со счетом 0:4.

– Второй тайм мы чуть смазали, такие ошибки получили, не доиграли эпизоды, поэтому нужно здесь разобраться, сделать правильные выводы.

– Насколько серьезное повреждение у вратаря Никиты Кокарева?

– Не знаю, у него до гола была проблема, но мы так и не поняли, какую он нам отмашку дал. А когда получил уже четвертый мяч, то тогда попросил уже замену. Если какая‑то проблема есть, то нужно было нам раньше говорить, чтобы не доводить до этого.

– Почему сложно давались подходы в атаке?

– Как видим, Адольфо Гайч еще не в форме. Владимир Игнатенко – молодой парень, если он где‑то эпизодически выдает какие‑то отрезки, то потом во вторых матчах ему бывает тяжело. У него есть определенные перепады, он пока стабильно не может играть, а других у нас возможностей просто нет.

Даже при поражениях у тебя на многие вещи открываются глаза. Есть люди, которые сегодня были не в том состоянии, не так, как мне нужно, держали борьбу. В этом плане, конечно, это хорошо, что я открыл на это глаза и мне теперь нужно будет чуть‑чуть подзакрутить гайки, – сказал главный тренер «Крыльев Советов ».