Дюков о допуске России: «Год еще не завершен, надо верить в сенсацию. Чеферин приедет на матч сборной в следующем году, уверен»
Александр Дюков ждет Александера Чеферина на игре сборной России в 2026-м.
– Вы говорили о допуске до конца года.
– Год еще не завершен. Надо ждать и верить в сенсацию.
– Вы встретились с Чеферином?
– В этом году нет, уверен, в следующем году он приедет на матч России, – заявил президент РФС.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
