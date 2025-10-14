Дюков о допуске России: «Год еще не завершен, надо верить в сенсацию. Чеферин приедет на матч сборной в следующем году, уверен»

Александр Дюков ждет Александера Чеферина на игре сборной России в 2026-м.

– Вы говорили о допуске до конца года.

– Год еще не завершен. Надо ждать и верить в сенсацию.

– Вы встретились с Чеферином?

– В этом году нет, уверен, в следующем году он приедет на матч России, – заявил президент РФС .