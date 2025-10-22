  • Спортс
  Ла Лига пожалуется в суд на 15-секундный протест игроков против матча в США, сообщил глава AFE: «Тебас считает, что мы бастовали, хотя это был просто жест»
Ла Лига пожалуется в суд на 15-секундный протест игроков против матча в США, сообщил глава AFE: «Тебас считает, что мы бастовали, хотя это был просто жест»

Ла Лига пожалуется в суд на акцию протеста футболистов в 9-м туре.

Игроки клубов Ла Лиги стояли на месте в первые 15 секунд каждого матча 9-го тура в знак протеста против проведения матча чемпионата Испании в США. После протестов встреча 17-го тура Ла Лиги «Вильярреал» – «Барселона», которая должна была состояться в Майами 20 декабря, была отменена.

В среду глава Ла Лиги Хавьер Тебас провел встречу с руководителем Ассоциации футболистов Испании (AFE) Давидом Агансо, на которой сообщил о решении пожаловаться на акцию протеста в суд.

«Встреча была очень информативной. Нам предоставили информацию о бренде Ла Лиги, мы обсудили трудовое законодательство. Мы сказали, что эта встреча должна была состояться раньше. Он [Тебас] сказал, что мы бастовали, хотя мы просто сделали жест. По его словам, протест будет рассмотрен в суде. Я не хотел больше ничего обсуждать.

Он был спокоен. Не удивлен, но он признал, что все могло быть сделано по-другому. Нам нужно поддерживать диалог со всеми и демонстрировать максимальную прозрачность. Вы знаете, каков Тебас, и он борется за бренд Ла Лиги. Мы не против, чем лучше пойдут дела у них, тем лучше будет игрокам.

В ближайшее время состоятся встречи, нам будут присылать информацию для обсуждения. Мы здесь для того, чтобы обеспечить соблюдение правил. Должны быть институциональные отношения; каждый работает в своем направлении», – сказал Агансо после встречи.

Как отмечает As, в минувшие выходные Ла Лига предупредила игроков, что будет «количественно оценивать» ущерб, причиненный в ходе 15-секундной остановки.

Отменили матч Ла Лиги в США – что, сработал протест?

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
