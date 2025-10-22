«Барселона» получает запросы насчет аренды тер Стегена. Уход вратаря зимой не исключен

Марк-Андре тер Стеген привлек внимание нескольких клубов.

Как сообщалось ранее , уход голкипера из «Барселоны» зимой не исключен, поскольку немец рискует пропустить ЧМ-2026 из-за недостатка игровой практики.

По сведениям инсайдера Флориана Плеттенберга, возможен вариант с арендой. «Барселона » уже получает запросы от других команд на эту тему.

Сейчас тер Стеген восстанавливается от травмы. Он не играет с июня.