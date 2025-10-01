Ерохин об 1:0 в Кубке: «Рубин» начал «душить» судью, хотя все было чисто. «Зенит» был единой командой»

Александр Ерохин считает, что «Рубин» оказывал давление на арбитра матча.

«Зенит » в гостях обыграл казанцев (1:0) в 5-м туре Пути РПЛ FONBET Кубка России. Главным арбитром встречи был Владислав Целовальников.

– Что скажете по игре с «Рубином»?

– Непростая игра. Тем не менее были моменты, могли забивать еще. В какой‑то момент соперник начал «душить» судью, хотя в этих моментах все было чисто.

Хорошо, что мы победили и в группе по‑прежнему идем с максимальным результатом. Что для такого клуба, как «Зенит», принципиальный момент.

– Было ли сложно в концовке этой встречи?

– «Рубин» устроил навал, что выглядело естественно. Вышли рослые защитники, которые подключались к атакам при стандартных положениях. Небольшое напряжение в обороне было, но до каких‑то опасных моментов у наших ворот дело не дошло.

Более того, мы в свою очередь опасно контратаковали. Жаль, например, что в одной из таких атак Лусиано [Гонду] не попал в угол после удара головой.

В целом матч провели неплохо, были на поле единой командой. Выигрывали подборы, борьбу – все молодцы, – сказал полузащитник «Зенита».