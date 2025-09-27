Глушенков – пятый игрок «Зенита» с 4 голами в матче РПЛ в XXI веке после Ерохина, Дзюбы, Малкома и Кассьерры. У всех клубов лиги – 6 покеров в сумме
Максим Глушенков – пятый игрок «Зенита» с покером в Премьер-лиге в XXI веке.
Петербуржцы обыграли «Оренбург» в 10-м туре чемпионата России (5:2). Глушенков отметился четырьмя голами.
В этом столетии среди игроков «Зенита» покер в матче РПЛ также оформляли Александр Ерохин (2018), Артем Дзюба (2021), Малком (2023) и Матео Кассьерра (2024).
Примечательно, что у всех остальных клубов Мир РПЛ вместе взятых 6 покеров в XXI веке.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Opta
