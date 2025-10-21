«Арсенал» обыграл испанские клубы 7 раз – это рекордная серия в ЛЧ

Серия побед «Арсенала» над испанскими клубами достигла семи матчей.

Команда Микеля Артеты разгромила «Атлетико » в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов – 4:0.

В текущем розыгрыше лондонцы также победили «Атлетик» (2:0), а до этого – «Севилью» (дважды), «Жирону» и «Реал» (дважды).

В сентябре «Арсенал » стал первым в истории Лиги чемпионов и Кубка чемпионов клубом, одержавшим 6 побед подряд над соперниками из Испании , теперь на его счету уже 7 выигранных матчей.