«Кайрат» набрал первое очко в ЛЧ – после двух поражений с общим счетом 1:9. Дальше – «Интер»

«Кайрат» впервые в истории не проиграл в матче Лиги чемпионов.

Команда Рафаэля Уразбахтина сегодня сыграла вничью с «Пафосом » (0:0) в 3-м туре общего этапа. Киприоты с 4-й минуты играли в меньшинстве.

В первых двух матчах в ЛЧ «Кайрат » потерпел два поражения: от «Спортинга» со счетом 1:4 и от «Реала» со счетом 0:5.

5 ноября клуб из Казахстана выступит в гостях у «Интера».