«Кайрат» набрал первое очко в ЛЧ – после двух поражений с общим счетом 1:9. Дальше – «Интер»
«Кайрат» впервые в истории не проиграл в матче Лиги чемпионов.
Команда Рафаэля Уразбахтина сегодня сыграла вничью с «Пафосом» (0:0) в 3-м туре общего этапа. Киприоты с 4-й минуты играли в меньшинстве.
В первых двух матчах в ЛЧ «Кайрат» потерпел два поражения: от «Спортинга» со счетом 1:4 и от «Реала» со счетом 0:5.
5 ноября клуб из Казахстана выступит в гостях у «Интера».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
