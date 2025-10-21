За удар ногой в лицо на 4-й минуте матча с «Кайратом» удален защитник «Пафоса» Коррейя. Это самая ранняя красная в истории ЛЧ
Жоау Коррейя установил антирекорд Лиги чемпионов.
Защитник «Пафоса» уже в начале 4-й минуты (3:03) игры с «Кайратом» в Лиге чемпионов попал ногой в лицо Луишу Мате. Главный судья Крис Кавана показал 29-летнему футболисту красную карточку.
Это самое быстрое удаление в истории Лиги чемпионов. Прежде антирекорд принадлежал Александру Кучеру – 3:59.
Изображение: кадр из трансляции DAZN
