  • За удар ногой в лицо на 4-й минуте матча с «Кайратом» удален защитник «Пафоса» Коррейя. Это самая ранняя красная в истории ЛЧ
За удар ногой в лицо на 4-й минуте матча с «Кайратом» удален защитник «Пафоса» Коррейя. Это самая ранняя красная в истории ЛЧ

Жоау Коррейя установил антирекорд Лиги чемпионов.

Защитник «Пафоса» уже в начале 4-й минуты (3:03) игры с «Кайратом» в Лиге чемпионов попал ногой в лицо Луишу Мате. Главный судья Крис Кавана показал 29-летнему футболисту красную карточку.

Это самое быстрое удаление в истории Лиги чемпионов. Прежде антирекорд принадлежал Александру Кучеру – 3:59.

Изображение: кадр из трансляции DAZN

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: OneFootball
