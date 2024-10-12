«Нечеловеческие условия». Боливия теперь ждет соперников еще выше – 4150 метров над уровнем моря

Требуются виагра и баллоны с кислородом.

«Мы играем там, где живем» – главная фраза на домашнем стадионе сборной Боливии в Эль-Альто. Рядом изображено число 4150 – это высота поля над уровнем моря в метрах.

Боливия и ранее была знаменита матчами на пугающей высоте, а теперь поднимает планку еще выше.

Условия для соперников там очень сложные.

Звезды страдали даже на меньшей высоте. Соперники пьют виагру и дышат через баллоны

В сентябре боливийцы уже разгромили на этой высоте Венесуэлу – 4:0. При том, что гости несколько дней перед игрой практиковали дыхательные упражнения и привыкали к низкому давлению воздуха с помощью гипербарических камер.

В октябре обыграли финалиста Копы-2024 Колумбию (1:0), хотя с 20-й минуты были в меньшинстве – удалился полузащитник сборной Боливии Эктор Куэльяр. Но Колумбия так и не адаптировалась к новым условиям.

Хамес Родригес и Луис Диас создали несколько убойных моментов – почти все загубил нападающий «Краснодара» Джон Кордоба. Например, не попал с нескольких метров по пустым воротам, а в концовке не протолкнул мяч мимо вратаря. Колумбия в итоге превзошла Боливию по xG (2,31 против 1,55), но так и не забила.

Раньше Боливия чаще играла в столичном Ла-Пасе – и даже 3600 метров над уровнем прибивали потенциал звезд из Европы. В 2017-м боливийцы сдержали Бразилию (0:0), а Неймар грустил в соцсетях. «Нечеловеческие условия для игры. Поле, высота, мяч... все плохо», – написал Ней. Бразильцы после игры надели кислородные маски и сели на диван в полной экипировке.

«Первое, что вы видите в раздевалке в Боливии – баллоны с кислородом, – говорит эксперт ESPN и бывший игрок сборной Венесуэлы Алехандро Морено. – Тяжело не только физически, но и морально. Делаешь пару рывков – легкие начинают гореть и думаешь: «Ох, а я ведь думал, что готов». Кроме того, на такой высоте мяч летает быстрее, что особенно сложно для вратарей.

Если в горную Боливию заносит команду с равнины или иностранцев из Кубка Либертадорес/Судамерикана – беда, уверен Рубен Де Ла Куэста, который играл за несколько боливийских клубов.

«Думаю, эффективных способов борьбы с симптомами высотной болезни мало, – говорит он. – Чаще всего команды пьют виагру (якобы потому, что она увеличивает приток крови к определенным частям тела и мышцам – Спортс’’) или используют кислородные баллоны – и до матча, и во время, и после».

Боливия прибавила еще 560 метров. На прошлой высоте стали проигрывать

Теперь боливийцы запрыгнули еще выше – в Эль-Альто плюс 560 метров по сравнению с Ла-Пасом. Туристам там часто требуются дни, а иногда и недели, чтобы адаптироваться к более разреженному воздуху, который заставляет легкие работать интенсивнее, чтобы доставить кислород в кровь.

«Футбол состоит из деталей, – считает тренер сборной Боливии Оскар Вильегас. – Это не значит, что сменой стадионов мы выиграем. Просто уделяем внимание деталям, которые позволят нам быть более эффективными. Психологический и эмоциональный аспект также играет роль. Это нам очень поможет».

До переезда в Эль-Альто Боливия не впечатляла даже дома. Проиграла пять из шести отборочных матчей к чемпионату мира-2026. Арена в Ла-Пасе вмещает гораздо больше фанатов, но высота, похоже, приоритет для Боливии.

Легенда сборной Боливии Марко Этчеверри оправдывает переезд проблемами внутри федерации:

«Я не думаю, что для Боливии важно победить – вижу это по-другому. Боливия переживает трудный момент с точки зрения игроков, директоров – у них сейчас много проблем. Профсоюз не ведет диалог с директорами. Все очень плохо.

Они назначили нового тренера, чтобы сдержать людей – фанаты не слишком злились, потому что хотели боливийского тренера. Думаю, они перенесли игры в Эль-Альто больше для того, чтобы успокоить болельщиков. Считают, что выиграют там – надеюсь, так и будет. Но не уверен, что это будет большим преимуществом для Боливии».

Боливийцам хотели запретить матчи на большой высоте. Помешал в том числе Марадона (он приплетал Россию)

Боливийцы регулярно пользуются преимуществом высокогорья, к которому отлично приспособлены, – например, в ноябре 2021-го на «Эрнандо Силес» хлопнули уругвайцев (3:0). При этом на выезде Боливия играет чудовищно – с 1995-го по 2015-й у сборной была серия без единой победы в гостях. В сентябре Боливия выиграла первый матч отбора ЧМ на выезде с 1993 года – 2:1 с Чили.

В 2007-м ФИФА запретила проводить международные матчи на стадионах, расположенных на высоте больше 2500 метров над уровнем моря. Тогда бразильский «Фламенго» отыграл на почти 4000 метров матч Кубка Либертадорес против «Реала Потоси» (2:2) – многие игроки прямо по ходу матча подбегали к кислородным баллонам и дышали через маску.

Клуб пожаловался во все федерации (от ФИФА до бразильской) на «неспортивные и бесчеловечные условия» и пообещал бойкотировать все следующие игры в высокогорных районах Южной Америки. Подгонял фэйк о том, что боливийские врачи скрыли смерть местного игрока из-за кислородной недостаточности – ни одного подтверждения этому сюжету так и не нашлось.

Запрет спровоцировал критику и от Боливии (как главного бенефициара), но не только: присоединились Колумбия, Эквадор, Перу, Чили и Мексика. Яростнее всех с ФИФА боролся Эво Моралес, на тот момент президент Боливии. Он называл запрет «футбольным апартеидом» и утверждал, что в спорте никак нельзя допустить дискриминацию жителей высокогорья.

Выступил даже Диего Марадона – друг Моралеса: «Блаттер не знает, что такое играть в футбол, потому что сам никогда не бил по мячу. Его решение просто абсурдно. Если у команд возникают проблемы с адаптацией, им просто нужно прилететь в Боливию раньше. С тем же успехом можно не играть в России из-за холодного климата».

Сработало: в мае 2008-го из-за протеста некоторых южноамериканских стран запрет на игры в высокогорье все-таки сняли. И больше к этой теме не возвращались.

Фото: Gettyimages.ru /Gaston Brito Miserocchi, Marcelo Hernandez