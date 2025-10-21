Барко о возвращении Станковича после дисквалификации: «Спартаку» его не хватало. Это великий тренер, великий игрок, у него большой опыт. Очень ждем его на скамейке»

Эсекиэль Барко сказал, что игроки «Спартака» ждали возвращения Деяна Станковича.

19 сентября главный тренер «Спартака» был дисквалифицирован на месяц за нецензурные выражения в адрес судьи в матче с «Динамо» (2:2).

Сегодня красно-белые сыграют на выезде с «Динамо» Махачкала в рамках Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Конечно, мы его ждем. Это великий тренер, великий игрок. У него большой опыт. Естественно, нам его не хватало.

Мы очень ждем его на скамейке», – сказал аргентинский полузащитник «Спартака ».