Барко о возвращении Станковича после дисквалификации: «Спартаку» его не хватало. Это великий тренер, великий игрок, у него большой опыт. Очень ждем его на скамейке»
Эсекиэль Барко сказал, что игроки «Спартака» ждали возвращения Деяна Станковича.
19 сентября главный тренер «Спартака» был дисквалифицирован на месяц за нецензурные выражения в адрес судьи в матче с «Динамо» (2:2).
Сегодня красно-белые сыграют на выезде с «Динамо» Махачкала в рамках Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
«Конечно, мы его ждем. Это великий тренер, великий игрок. У него большой опыт. Естественно, нам его не хватало.
Мы очень ждем его на скамейке», – сказал аргентинский полузащитник «Спартака».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
