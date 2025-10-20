Черышев о Станковиче: «Проблема не в тренере, а в ожиданиях руководства и болельщиков «Спартака». «Арсенал» доверился Артете, и они стали бороться за титул – вот что нужно»
Дмитрий Черышев считает, что «Спартаку» стоит больше доверять главному тренеру.
Сегодня сообщалось, что московский клуб принял решение уволить Деяна Станковича, возглавляющего команду с лета 2024 года.
«Какой нужен тренер для «Спартака»? Я считаю, что это должна быть весомая фигура, чтобы его уважали все.
Проблема не в тренере, а в ожиданиях руководства и болельщиков от клуба. Они хотят, чтобы команда доминировала и показывала комбинационный футбол. У них это в крови, они привыкли к этому.
Надо просто поддерживать тренера, довериться ему. Возьмите пример Артеты из «Арсенала». Когда его взяли, то команда шла в середине таблицы. Но они ему доверились, и теперь у них появилась своя философия, сыгранность, стали бороться за титул. Вот что нужно «Спартаку», – сказал экс-тренер «Шинника» и других клубов.
