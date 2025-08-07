Морено подарил сотруднику «Сочи» кофемашину после поражения в первом стыковом матче с «Пари НН» и отстранения от работы. Вернувшись, тренер забрал ее (Игорь Рабинер)
Об этом рассказал журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер.
«Футбольные люди, которым мне нет оснований не верить (потому что у них нет никакой личной заинтересованности), рассказали дикую историю про главного тренера «Сочи» Роберта Морено.
Вы, вероятно, помните нашумевшую историю из стыков, когда испанца отстранили от работы после поражения в первом матче с «Пари НН», ответный команда выиграла без него, после чего Морено вдруг вернули, а двух директоров, генерального – Рубашко и спортивного – Орлова, отправили в отставку. Эти странные клубные телодвижения сопровождались чудесной историей.
Уходя после первого стыка, Морено, как часто бывает в подобных случаях, решил подарить какие-то вещи из своего обихода людям из персонала команды. Одному досталась кофемашина, другому – рубашка.
А потом обстоятельства сложились так, что Морено вернулся. И, увидев работника команды, которому он ПОДАРИЛ кофемашину, сказал ему примерно следующее: «Ну, я же вернулся. Извини, но заберу ее назад». И забрал. Занавес», – написал Рабинер.
