92

Морено подарил сотруднику «Сочи» кофемашину после поражения в первом стыковом матче с «Пари НН» и отстранения от работы. Вернувшись, тренер забрал ее (Игорь Рабинер)

Роберт Морено сделал сотруднику «Сочи» подарок, а потом забрал его.

Об этом рассказал журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер

«Футбольные люди, которым мне нет оснований не верить (потому что у них нет никакой личной заинтересованности), рассказали дикую историю про главного тренера «Сочи» Роберта Морено.

Вы, вероятно, помните нашумевшую историю из стыков, когда испанца отстранили от работы после поражения в первом матче с «Пари НН», ответный команда выиграла без него, после чего Морено вдруг вернули, а двух директоров, генерального – Рубашко и спортивного – Орлова, отправили в отставку. Эти странные клубные телодвижения сопровождались чудесной историей.

Уходя после первого стыка, Морено, как часто бывает в подобных случаях, решил подарить какие-то вещи из своего обихода людям из персонала команды. Одному досталась кофемашина, другому – рубашка.

А потом обстоятельства сложились так, что Морено вернулся. И, увидев работника команды, которому он ПОДАРИЛ кофемашину, сказал ему примерно следующее: «Ну, я же вернулся. Извини, но заберу ее назад». И забрал. Занавес», – написал Рабинер. 

Морено о 0:4 от «Акрона»: «Стыдно и позорно. Я отдам половину месячной зарплаты – не знаю, как поступят игроки. Мы не заслуживаем таких денег»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера
