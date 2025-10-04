Агент Барбоза о России: «У сборной сильнейшее поколение, на ЧМ-2026 они бы не потерялись. Каждый год появляются игроки, о которых говорят во всем мире»

Паулу Барбоза считает, что сборная России достойно бы выступила на ЧМ-2026.

«Сейчас у сборной России сильнейшее поколение. Каждый год появляются игроки, о которых говорят во всем мире — Батраков, Кисляк, Глебов, до этого были Тюкавин и Захарян.

Уверен, если собрать всех сильнейших игроков, то получится отличная команда. Эта сборная не потерялась бы на ЧМ-2026. К сожалению, вероятности увидеть эту команду на предстоящем мундиале нет, но, надеюсь, возвращение россиян все же произойдет в ближайшее время. Тогда мы сможем наконец увидеть эту сборную на официальном турнире», — сказал футбольный агент.