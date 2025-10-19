Арне Слот: «Возможно, «Ливерпуль» слишком нацелен на то, чтобы забивать, забивать, забивать. Может, мы забываем, что есть один-два момента, в которых нужно отзащищаться»

Арне Слот признал, что «Ливерпуль» слишком нацелен на атаку.

Мерсисайдцы потерпели четыре поражения подряд, сегодня – от «Манчестер Юнайтед» (1:2).

«Мы три раза подряд проиграли одинаково. Мы сделали много замен для того, чтобы перевернуть игру, создавали много моментов на протяжении всей игры, но в основном после того, как вышли свежие игроки.

Дело не в том, кто что делает в защите на стандартах, а в том, что важно не пропустить. Возможно, мы слишком сильно нацелены на то, чтобы забить, забить, забить, и мы заслужили выиграть матч. А может, мы забываем, что есть один-два момента, в которых нужно отзащищаться.

До замен мы создали много моментов. Гакпо дважды попал в штангу, Исак вышел один на один с вратарем. Возможно, какие-то эпизоды я забыл. Мы хорошо начали второй тайм. Когда у тебя столько хороших футболистов на скамейке, лучше их задействовать, особенно если это атакующие игроки.

Люди скажут: но вы допустили 1-2 момента у своих ворот и помимо голов. Это правда. Так оно и бывает, когда ты проигрываешь 0:1 и больше рискуешь, чем когда ведешь 1:0.

Но то, как мы защищались при 1:1 в ситуации со стандартным положением... Такое произошло с нами в матче с «Кристал Пэлас», такое произошло с нами сегодня. И тут нам необходимо исправляться», – сказал главный тренер «Ливерпуля».