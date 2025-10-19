  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • «Арсенал» выиграет АПЛ с вероятностью 51,74%. Шансы «Ливерпуля» – 21,61%, «Ман Сити» – 16,7%, «Челси» – 4,05%, «МЮ» – 0,15% (Opta)
14

«Арсенал» выиграет АПЛ с вероятностью 51,74%. Шансы «Ливерпуля» – 21,61%, «Ман Сити» – 16,7%, «Челси» – 4,05%, «МЮ» – 0,15% (Opta)

«Арсенал» укрепился в статусе главного фаворита АПЛ по версии Opta.

Команда продолжает лидировать в таблице, опережая «Манчестер Сити» на три очка, «Ливерпуль» – на четыре.

Суперкомпьютер Opta провел 10 000 симуляций оставшейся части сезона, и в 51,74% победителями становились «канониры». Шансы «Ливерпуля» после поражения от «Манчестер Юнайтед» в 8-м туре (1:2) упали до 21,61%.

Вероятность чемпионства «Ман Сити» оценена в 16,7%, «Челси» – 4,05%, «Кристал Пэлас» – 1,57% «Борнмута» – 1,07%, «Астон Виллы» – 0,92%, «Ньюкасла» – 0,63% «Тоттенхэма» – 0,45%, «Манчестер Юнайтед» – 0,15%. 

Это лишь вторая победа «МЮ» над «Ливерпулем» за 15 матчей в АПЛ

Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: Opta
Ставки на спорт
Ставки на футбол
logoТоттенхэм
logoМанчестер Юнайтед
logoБорнмут
logoАрсенал
logoАстон Вилла
logoМанчестер Сити
logoНьюкасл
logoКристал Пэлас
logoпремьер-лига Англия
logoЧелси
logoЛиверпуль
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Главные новости
«Динамо» спаслось на 93-й минуте матча с «Ахматом» – 2:2. В лайве на ничью давали коэффициент 6.30.
7сегодня, 18:34
«Ливерпуль» опустился на 3-е место в списке фаворитов на чемпионство в АПЛ. «Арсенал» – 1-й у букмекеров, «Ман Сити» – 2-й
13сегодня, 18:30
«Ливерпуль» проиграл «МЮ», пропустив на 84-й минуте – 1:2. В лайве на победу команды Аморима давали коэффициент 8.00
10сегодня, 17:45
«Ливерпуль» проиграл «МЮ» на Энфилде впервые с 2016 года
103сегодня, 17:29
«Балтика» впервые в истории разгромила «Рубин» – 3:0. На фору калининградцев зашел коэффициент 19.00
1сегодня, 16:00
«Реал» выиграл 5 матчей подряд с разницей в 2+ гола. 2.25 – продление серии в игре с «Хетафе»
сегодня, 15:23
«Обе команды в процессе перестройки и жутко нестабильны – лихорадит даже в пределах одной игры». Слава Палагин о топ-матче «Ливерпуль» – «МЮ»
сегодня, 12:45
«Локомотив» разгромил ЦСКА впервые в истории чемпионата России
35вчера, 18:43
«Бавария» впервые за 2 месяца забила меньше 3 голов в матче – с «Боруссией» Дортмунд (2:1)
1вчера, 18:30
«Локомотив» обыгрывает ЦСКА после 1-го тайма – 2:0. На камбэк армейцев дают 5%
19вчера, 17:40
Ко всем новостям
Последние новости
«Реал» не проигрывает «Хетафе» с января 2022 года: тогда похмельный «Мадрид» влетел 0:1». Прогноз Бокова на матч
сегодня, 16:37
«МЮ» обыгрывает «Ливерпуль» после 1-го тайма – 1:0. Камбэк мерсисайдцев букмекеры оценивают в 30% вероятности
7сегодня, 16:21
«Милан» по игре один из лучших в Италии, Пиоли – среди худших». Прогноз Клещенка на матч 7-го тура Серии А
сегодня, 16:10
Салах – самый вероятный автор гола в матче против «МЮ». Египтянин никому не забивает чаще, чем манкунианцам
1сегодня, 14:32
«Время проверить себя сложным выездом – дома «Рубин» особенно хорош и обычно побеждает». Прогноз Чернявского на «Рубин» – «Балтика»
сегодня, 12:00
«Ливерпуль» – «Ман Юнайтед»: бетторы БЕТСИТИ не верят в команду Аморима
сегодня, 08:16Промо
«Милан» не побеждает «Фиорентину» 2 матча подряд. 2.32 – продление серии
1сегодня, 07:34
«МЮ» 19-й раз подряд выйдет андердогом против «Ливерпуля». Последний матч, в котором манкунианцы котировались фаворитами, состоялся в 2017 году
6сегодня, 06:30
«Атланта» Миранчука проведет заключительный матч регулярки МЛС. 2.10 – гол или ассист Алексея
1вчера, 19:31
«У Киву есть опыт игры против Гасперини: на финише прошлого сезона его «Парма» выиграла 3:2 в гостях». Клещенок о матче «Рома» – «Интер»
вчера, 15:31