«Арсенал» выиграет АПЛ с вероятностью 51,74%. Шансы «Ливерпуля» – 21,61%, «Ман Сити» – 16,7%, «Челси» – 4,05%, «МЮ» – 0,15% (Opta)

«Арсенал» укрепился в статусе главного фаворита АПЛ по версии Opta.

Команда продолжает лидировать в таблице, опережая «Манчестер Сити» на три очка, «Ливерпуль» – на четыре.

Суперкомпьютер Opta провел 10 000 симуляций оставшейся части сезона, и в 51,74% победителями становились «канониры». Шансы «Ливерпуля» после поражения от «Манчестер Юнайтед» в 8-м туре (1:2) упали до 21,61%.

Вероятность чемпионства «Ман Сити» оценена в 16,7%, «Челси» – 4,05%, «Кристал Пэлас» – 1,57% «Борнмута» – 1,07%, «Астон Виллы» – 0,92%, «Ньюкасла» – 0,63% «Тоттенхэма» – 0,45%, «Манчестер Юнайтед» – 0,15%.

Это лишь вторая победа «МЮ» над «Ливерпулем» за 15 матчей в АПЛ