Мостовой готов стать помощником гендиректора в «Спартаке»: «С удовольствием! Но сам я никогда не лезу. Каких только людей не было в клубе – кроме тех, кто нужен»

Александр Мостовой готов работать в «Спартаке».

«Надеюсь, что где-то нужны будем «Спартаку » в какой-нибудь мере. Каких только людей уже не было в клубе – все кроме тех, кто нужен.

Готов ли я стать помощником Сергея Некрасова (нового генерального директора «Спартака» – Спортс’‘)? С удовольствием! Но сам я никогда не лезу никуда. Этим я отличаюсь от многих. Я никогда не перехожу никому дорогу», – сказал бывший полузащитник «Спартака».