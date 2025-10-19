Мостовой готов стать помощником гендиректора в «Спартаке»: «С удовольствием! Но сам я никогда не лезу. Каких только людей не было в клубе – кроме тех, кто нужен»
Александр Мостовой готов работать в «Спартаке».
«Надеюсь, что где-то нужны будем «Спартаку» в какой-нибудь мере. Каких только людей уже не было в клубе – все кроме тех, кто нужен.
Готов ли я стать помощником Сергея Некрасова (нового генерального директора «Спартака» – Спортс’‘)? С удовольствием! Но сам я никогда не лезу никуда. Этим я отличаюсь от многих. Я никогда не перехожу никому дорогу», – сказал бывший полузащитник «Спартака».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
