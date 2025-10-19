«Ливерпуль» проиграл «МЮ» на Энфилде впервые с 2016 года
«Ливерпуль» проиграл «Манчестер Юнайтед» на «Энфилде» впервые за 11 матчей.
Мерсисайдцы уступили (1:2) в 8-м туре АПЛ. Это первое домашнее поражение от «МЮ» с января 2016-го – тогда «Ливерпуль» проиграл со счетом 0:1. Победный гол в том матче забил Уэйн Руни.
«Ливерпуль» рискует жутким антирекордом. Страшнее, чем просто проиграть «МЮ»
Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: Transfermarkt
