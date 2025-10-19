Талалаев о «Рубине»: «Даже тетя Раиса знает, что надо держать Даку, чтобы Кабутов и Иву не давали ему передачу. Другой вопрос – справимся мы или нет»

Андрей Талалаев пошутил про тетю Раису перед матчем «Балтики» с «Рубином».

«Рубин» принимает «Балтику» (0:0, первый тайм) в 12-м туре Мир РПЛ .

«Пауза была рабочей, она была продуктивной. Отсутствие Вуячича? У соперника вернулся Кабутов. Мы подстраиваемся под соперников.

Все знают, как сыграть с «Рубином ». Даже тетя Раиса знает, что надо держать Даку , чтобы Кабутов и Иву не давали ему передачу. Другой вопрос – справимся мы или нет.

Я во многом соглашаюсь с Рахимовым . Я советуюсь с ним, членами его команды по спортивным вопросам, по покупке футболистов. Мы играем в футбол так, как мы можем, на пределе своих возможностей», – сказал главный тренер «Балтики» Талалаев.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.