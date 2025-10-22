Месси признан лучшим игроком месяца в МЛС в 3-й раз за сезон. У форварда «Интер Майами» 10 (5+5) очков в 3 матчах октября
Лионель Месси признан лучшим игроком месяца в МЛС.
Нападающий «Интер Майами» получил награду по итогам октября. Приз вручается по итогам голосования представителей СМИ.
В октябре аргентинец провел 3 матча, отличившись 5 голами и 5 ассистами.
Месси признан лучшим игроком месяца в североамериканской лиге в третий раз за сезон и в пятый раз в карьере. Он стал первым игроком в истории МЛС, которому удалось получить эту награду 5 раз в течение двух сезонов.
Лионель также стал третьим игроком в истории лиги, выигравшим этот приз трижды за сезон. Ранее это удалось Крису Вондоловски в 2012 году и Карлосу Веле в 2019-м.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Интер Майами»
