Посол РФ в Эфиопии о товарищеском матче: «Достойная инициатива, которая нашла бы живой отклик у миллионов болельщиков в обеих странах»

Посол РФ в Эфиопии высказался о возможном товарищеском матче между сборными стран.

«Практическая реализация подобных проектов находится в компетенции национальных спортивных федераций. Посольство, со своей стороны, готово оказать все необходимое содействие в установлении контактов между РФС и Федерацией футбола Эфиопии для предметной проработки этой привлекательной идеи.

Проведение товарищеского футбольного матча между национальными сборными России и Эфиопии, безусловно, достойная инициатива, которая, уверен, нашла бы живой отклик у миллионов болельщиков в обеих странах.

Такие мероприятия обладают большим символическим значением и полностью соответствуют духу наших отношений», – сказал Евгений Терехин.