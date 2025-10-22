Посол РФ в Эфиопии о товарищеском матче: «Достойная инициатива, которая нашла бы живой отклик у миллионов болельщиков в обеих странах»
Посол РФ в Эфиопии высказался о возможном товарищеском матче между сборными стран.
«Практическая реализация подобных проектов находится в компетенции национальных спортивных федераций. Посольство, со своей стороны, готово оказать все необходимое содействие в установлении контактов между РФС и Федерацией футбола Эфиопии для предметной проработки этой привлекательной идеи.
Проведение товарищеского футбольного матча между национальными сборными России и Эфиопии, безусловно, достойная инициатива, которая, уверен, нашла бы живой отклик у миллионов болельщиков в обеих странах.
Такие мероприятия обладают большим символическим значением и полностью соответствуют духу наших отношений», – сказал Евгений Терехин.
Реал Мадрид
Будет ничья
Ювентус
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости