Хау о 3:0 с «Бенфикой» Моуринью: «Непростой матч «Ньюкасла» против тренера, добившегося всего. Давление на нас было серьезным, особенно после 1:2 от «Брайтона»
Эдди Хау оценил победу над «Бенфикой» (3:0) в Лиге чемпионов.
«Сегодня Джейкоб Рэмзи вышел на поле и сыграл очень хорошо – как и Льюис Майли. Это демонстрирует силу и глубину состава нашей команды. Ребята постоянно подталкивают друг друга вперед.
Это был непростой матч – у «Бенфики» огромный европейский опыт и тренер [Моуринью], который добился всего. Давление на нас было серьезным – особенно после поражения (1:2) от «Брайтона» в субботу», – сказал тренер «Ньюкасла».
Реал Мадрид
Будет ничья
Ювентус
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости