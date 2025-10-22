Хау о 3:0 с «Бенфикой» Моуринью: «Непростой матч «Ньюкасла» против тренера, добившегося всего. Давление на нас было серьезным, особенно после 1:2 от «Брайтона»

Эдди Хау оценил победу над «Бенфикой» (3:0) в Лиге чемпионов.

«Сегодня Джейкоб Рэмзи вышел на поле и сыграл очень хорошо – как и Льюис Майли. Это демонстрирует силу и глубину состава нашей команды. Ребята постоянно подталкивают друг друга вперед.

Это был непростой матч – у «Бенфики» огромный европейский опыт и тренер [Моуринью ], который добился всего. Давление на нас было серьезным – особенно после поражения (1:2) от «Брайтона» в субботу», – сказал тренер «Ньюкасла ».