Тедеев о 2:3 с ЦСКА: «Игра показала, что у «Акрона» есть воля и характер вне зависимости от того, с кем играешь»

Заур Тедеев оценил поражение «Акрона» от ЦСКА (2:3) в Фонбет Кубке России.

«Верю, что эта игра понравилась болельщикам. Много единоборств, которые мы зачастую выигрывали. Если брать в целом, 30 минут первого тайма были очень хорошие с нашей стороны. Создавали моменты, но где‑то нам немного не повезло. В той же ситуации с Бакаевым — попади в дальний угол, и Торопу вряд ли бы что‑то удалось сделать.

В первом тайме не припомню суперопасных моментов у наших ворот, во втором хотели продолжить в том же ключе, но пропустили. При 2:1 хотели выпустить второго нападающего, перевести из обороны Эшковала, ждали-ждали, но тут получили третий мяч. Но даже в этой ситуации мы могли дать результат, произвели запланированную замену. И нам где‑то не хватило времени.

Были еще две хорошие ситуации, разрывали зону, и нужно было доставить последний пас. К сожалению, принимали не лучшее решение. В этот момент управлять футболистами категорически невозможно, хотя я бы на их месте поступил по‑другому.

Эта игра показала, что у команды есть воля и характер вне зависимости от того, с кем играешь. Это всегда делает каждого футболиста сильнее», — сказал тренер «Акрона».