  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Дьокереш о 4:0 с «Атлетико»: «Арсенал» провел игру очень хорошо. Мои голы были прекрасны!»
5

Дьокереш о 4:0 с «Атлетико»: «Арсенал» провел игру очень хорошо. Мои голы были прекрасны!»

Виктор Дьокереш оценил победу над «Атлетико» (4:0) в 3-м туре Лиге чемпионов.

Нападающий «Арсенала» сделал дубль в этой игре.

«Считаю, мы и начали очень хорошо, и поддерживали дальше этот уровень. Конечно, и у соперника были по ходу матча хорошие возможности, но, думаю, в целом ситуацию мы контролировали. Разумеется, то, что забили четыре безответных  мяча, показывает, что игру мы провели очень хорошо.

Мы стремимся вперед всегда. Все делаем правильно и в защите, а как только у нас появляются моменты, мы, считаю, очень сильны в их реализации. Сегодня все выполнили очень хорошо.

Оба моих гола были прекрасны! Немного сомневался при первом ударе, не нахожусь ли в офсайде. Только из-за этого эмоций было больше после второго», – сказал Дьокереш.

«Реал» против «Ювентуса» в Лиге чемпионов. Кто победит?2927 голосов
Реал МадридРеал Мадрид
Будет ничьяЛига чемпионов УЕФА
ЮвентусЮвентус
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
logoВиктор Дьокереш
logoАрсенал
logoЛига чемпионов УЕФА
logoАтлетико
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Артета про 4:0 с «Атлетико»: «Мощное командное выступление. На таком уровне надо показывать максимум, и «Арсенал» сделал это в каждой фазе игры. Полностью заслуженные три очка»
27вчера, 21:40
«Арсенал» разгромил «Атлетико» (4:0), забив четыре гола за 13 минут. Дьокереш сделал дубль
49вчера, 20:53
Дьокереш забил впервые за 10 матчей – 2 гола «Атлетико» в ЛЧ
14вчера, 20:34
Главные новости
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Динамо» примет «Крылья», «Зенит» против «Оренбурга», «Краснодар» сыграет с «Сочи» в четверг
52314 минут назад
6 голов от «Барсы» и 7 от «ПСЖ», недопуск российских лыжников, победы «Спартака» и ЦСКА, матч Ла Лиги в США отменен, «Бавария» продлила Компани и другие новости
14 минут назад
«Атлетико» ни разу не обыгрывал клубы АПЛ в гостях в группе ЛЧ (2 ничьих, 4 поражения)
8сегодня, 01:25
«Наполи» впервые пропустил 6 голов в матче еврокубков. В Серии А такое было 28 лет назад
9сегодня, 01:13
Челестини про пенальти «Акрона»: «Это контактный вид спорта, нужно смотреть, насколько футболист наиграл на пенальти. Судья сказал, что это современный футбол, но я не согласен»
24вчера, 22:47
Четыре футболиста играли и с Родри, и с Кака в одной команде. Вспомните хотя бы одного?
вчера, 22:30Тесты и игры
Конте выиграл 16 из 45 матчей в ЛЧ. 2:6 от ПСВ – его крупнейшее поражение в турнире
12вчера, 22:17
Гвардиола о 2:0: «Вильярреал» – топ-команда, здесь трудно. «Ман Сити» показал хорошую игру – чувствую, мы возвращаемся к тому, что было в прошлом»
7вчера, 22:11
Конте про 2:6 с ПСВ: «Такое не происходит случайно. У «Наполи» 9 новичков – это слишком много, но мы были вынуждены их подписать. У нас мало слов, но много работы, год будет сложным»
13вчера, 21:59
«Вильярреал» возмущен действиями Ла Лиги после отмены матча с «Барсой» в Майами – недальновидностью и плохой организацией, а также объявлением во время игры клуба в ЛЧ
16вчера, 21:53
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер «Кайрата» про 0:0 с «Пафосом»: «Ребята разочарованы. Был реальный шанс победить, провели два тайма в большинстве»
2 минуты назад
«Динамо» – «Крылья Советов». Онлайн-трансляция начнется в 18:00
126 минут назад
Ковач о 4:2 с «Копенгагеном»: «Недоволен первым таймом. В перерыве «Боруссия» кое-что поменяла и заслуженно победила»
36 минут назад
Посол РФ в Эфиопии о товарищеском матче: «Достойная инициатива, которая нашла бы живой отклик у миллионов болельщиков в обеих странах»
351 минуту назад
Тедеев о 2:3 с ЦСКА: «Игра показала, что у «Акрона» есть воля и характер вне зависимости от того, с кем играешь»
1сегодня, 01:39
Кандидат в мэры Нью-Йорка Мамдани о билетах на ЧМ: «ФИФА хочет максимизировать доходы, но стабильное будущее футбола не построить на лишении рабочего класса шанса вживую смотреть матчи»
11вчера, 23:06
Юлманд о 2:7 от «ПСЖ»: «Больно для меня, для команды. «Байер» играл слишком открыто, за что был наказан»
1вчера, 23:01
Месси признан лучшим игроком месяца в МЛС в 3-й раз за сезон. У форварда «Интер Майами» 10 (5+5) очков в 3 матчах октября
7вчера, 22:44
Бриан Лаудруп о судействе Маккелли в матче «Копенгаген» – «Боруссия»: «Полное безумие! Бенсебайни ударил Мукоко по ноге, арбитр, наверное, принял это за симуляцию, иначе там явный пенальти»
1вчера, 22:40
Коке о 0:4 от «Арсенала»: «Атлетико» контролировал игру до 1-го гола. На выезде нам чего-то не хватает – везения или веры в то, что мы можем победить»
8вчера, 22:30