Дьокереш о 4:0 с «Атлетико»: «Арсенал» провел игру очень хорошо. Мои голы были прекрасны!»
Виктор Дьокереш оценил победу над «Атлетико» (4:0) в 3-м туре Лиге чемпионов.
Нападающий «Арсенала» сделал дубль в этой игре.
«Считаю, мы и начали очень хорошо, и поддерживали дальше этот уровень. Конечно, и у соперника были по ходу матча хорошие возможности, но, думаю, в целом ситуацию мы контролировали. Разумеется, то, что забили четыре безответных мяча, показывает, что игру мы провели очень хорошо.
Мы стремимся вперед всегда. Все делаем правильно и в защите, а как только у нас появляются моменты, мы, считаю, очень сильны в их реализации. Сегодня все выполнили очень хорошо.
Оба моих гола были прекрасны! Немного сомневался при первом ударе, не нахожусь ли в офсайде. Только из-за этого эмоций было больше после второго», – сказал Дьокереш.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
