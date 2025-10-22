Дьокереш о 4:0 с «Атлетико»: «Арсенал» провел игру очень хорошо. Мои голы были прекрасны!»

Виктор Дьокереш оценил победу над «Атлетико» (4:0) в 3-м туре Лиге чемпионов.

Нападающий «Арсенала » сделал дубль в этой игре.

«Считаю, мы и начали очень хорошо, и поддерживали дальше этот уровень. Конечно, и у соперника были по ходу матча хорошие возможности, но, думаю, в целом ситуацию мы контролировали. Разумеется, то, что забили четыре безответных мяча, показывает, что игру мы провели очень хорошо.

Мы стремимся вперед всегда. Все делаем правильно и в защите, а как только у нас появляются моменты, мы, считаю, очень сильны в их реализации. Сегодня все выполнили очень хорошо.

Оба моих гола были прекрасны! Немного сомневался при первом ударе, не нахожусь ли в офсайде. Только из-за этого эмоций было больше после второго», – сказал Дьокереш .