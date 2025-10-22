Тренер «Кайрата» про 0:0 с «Пафосом»: «Ребята разочарованы. Был реальный шанс победить, провели два тайма в большинстве»
Тренер «Кайрата» оценил ничью с «Пафосом» (0:0) в Лиге чемпионов.
С 4-й минуты киприоты играли в меньшинстве из-за удаления защитника Жоау Коррейи.
«Мы должны были лучше распорядиться преимуществом, которое получили в начале матча, а потому разочарованы. Надо отдать должное соперникам, они очень хорошо оборонялись вдесятером и даже создали несколько опасных моментов. В каких-то эпизодах нам повезло, в каких-то – выручил Анарбеков.
Главное в футболе – это играть смело, решительно и с характером, а очки придут. Нам надо набираться опыта в матчах такого уровня.
Ребята разочарованы. У нас был сегодня реальный шанс победить, мы провели два тайма в большинстве. Но надо продолжать двигаться дальше», – сказал Рафаэль Уразбахтин.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
