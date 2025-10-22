Ковач о 4:2 с «Копенгагеном»: «Недоволен первым таймом. В перерыве «Боруссия» кое-что поменяла и заслуженно победила»
Нико Ковач оценил победу над «Копенгагеном» (4:2) в 3-м туре Лиги чемпионов.
«Мы начали не так, как я планировал. Играли слишком медленно, вариативность комбинаций была слабой. Не атаковали достаточно глубоко, не создавали моменты – я не был доволен первым таймом.
В перерыве поменяли некоторые детали, и после перерыва пошло намного лучше. В итоге заслуженно победили. Было сложно, и нам пришлось хорошенько поработать. Но в итоге все хорошо», – сказал тренер «Боруссии».
