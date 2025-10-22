Юлманд о 2:7 от «ПСЖ»: «Больно для меня, для команды. «Байер» играл слишком открыто, за что был наказан»

Каспер Юлманд прокомментировал разгромное поражение от «ПСЖ».

«Байер » проиграл парижанам со счетом 2:7 в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

«В профессиональном плане это больно для нашей команды, для меня, для всех, кто в этом участвует. 2:7 – это, конечно, неприятно. Мы неудачно начали матч, пропустив со стандарта, но затем отыгрались. Примерно до 38-й минуты игра была равной, но в течение следующих семи минут мы играли слишком открыто. Мы теряли мяч и были наказаны. Я думаю, что именно в эти семь минут нам доставили наибольшие неприятности.

Я думаю, что отсутствие слаженности при счете в пользу соперника сыграло решающую роль. Мы перешли от схемы с тремя защитниками к четверке с четырьмя полузащитниками, и это изменило структуру. После этого мы не смогли адаптироваться и играли слишком открыто, за что, я думаю, были наказаны».

О том, что до конца общего этапа осталось еще 5 игр

«Это верно. Сначала у нас несколько матчей в чемпионате, но затем мы вернемся к Лиге чемпионов. Когда мы приедем в Лиссабон [на матч с «Бенфикой»], мы будем готовы. Мы знаем, что на нас оказывается давление, но мы отправимся туда с настроем на победу», – сказал главный тренер «Байера».