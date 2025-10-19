Луис Энрике после 3:0 с «Сочи»: «Зенит» очень хочет вернуться на 1-ю строчку, все для этого делаем. Победа была заслуженной и важной для продолжения борьбы»

Луис Энрике Андре заявил, что «Зенит» хочет вернуть лидерство в Мир РПЛ.

Сегодня команда Сергея Семака на выезде разгромила «Сочи » (3:0) в 12-м туре чемпионата. Петербуржцы набрали 23 очка и занимают четвертое место в таблице.

«Сложный матч, но мы с самого начала контролировали игру. Считаю, что победа была заслуженной. Все сегодня хорошо провели матч.

Рады победе, двигаемся дальше. Конечно, хотелось забить намного больше, но 3:0 – это очень важная победа, чтобы продолжать борьбу в чемпионате.

Очень хотим вернуться на первую строчку, все для этого делаем», – сказал полузащитник «Зенита ».