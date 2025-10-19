  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Луис Энрике после 3:0 с «Сочи»: «Зенит» очень хочет вернуться на 1-ю строчку, все для этого делаем. Победа была заслуженной и важной для продолжения борьбы»
8

Луис Энрике после 3:0 с «Сочи»: «Зенит» очень хочет вернуться на 1-ю строчку, все для этого делаем. Победа была заслуженной и важной для продолжения борьбы»

Луис Энрике Андре заявил, что «Зенит» хочет вернуть лидерство в Мир РПЛ.

Сегодня команда Сергея Семака на выезде разгромила «Сочи» (3:0) в 12-м туре чемпионата. Петербуржцы набрали 23 очка и занимают четвертое место в таблице.

«Сложный матч, но мы с самого начала контролировали игру. Считаю, что победа была заслуженной. Все сегодня хорошо провели матч.

Рады победе, двигаемся дальше. Конечно, хотелось забить намного больше, но 3:0 – это очень важная победа, чтобы продолжать борьбу в чемпионате.

Очень хотим вернуться на первую строчку, все для этого делаем», – сказал полузащитник «Зенита».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
logoЗенит
logoСочи
logoпремьер-лига Россия
logoМатч ТВ
logoЛуис Энрике Андре
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат России. «Зенит» победил «Сочи», «Рубин» играет с «Балтикой», «Динамо» против «Ахмата»
208757 минут назадLive
«Зенит» пробил 7 пенальти в 12 матчах РПЛ – это клубный рекорд на этом отрезке чемпионата
71сегодня, 13:45
У «Зенита» 12 матчей без поражений – 9 побед и 3 ничьих. Петербуржцы не проигрывают после 0:1 с «Ахматом» в августе
4сегодня, 13:37
«Зенит» на 3 очка отстает от «Краснодара» и «Локомотива» после 12-го тура и на 1 – от ЦСКА. Дальше команда Семака примет «Динамо» и «Локо»
42сегодня, 13:33
«Зенит» разгромил «Сочи» в гостях – 3:0! Мостовой и Мантуан забили с пенальти, Алип – с игры
47сегодня, 13:28
Главные новости
Саввиди получит 49% акций «Ростова» от Арутюнянца и 25,99% от Ростовской области. Президентом клуба станет 66-летний предприниматель или его представитель (Иван Карпов)
56 минут назад
Чемпионат Англии. «Ливерпуль» сыграет с «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» против «Астон Виллы»
26612 минут назадLive
Семак об отмене гола Вендела: «Я сомневаюсь, что судья был вправе использовать ВАР. ЦСКА и другие команды касались аута с линии. Не понимаю правил – почему вмешались сейчас?»
1318 минут назад
«Локо» предложил Баринову контракт на два года с сохранением нынешней зарплаты в 1,5 млн евро и на три года с постепенным понижением оклада. Капитана не устроили оба варианта («РБ Спорт»)
3120 минут назад
Тудор про 0:2 от «Комо»: «Юве» не может играть с двумя форвардами и двумя вингерами, кто тогда будет защищаться? Я разочарован результатом, а не игрой»
930 минут назад
Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Хетафе», «Сосьедад» Захаряна против «Сельты»
3940 минут назадLive
Чемпионат России. «Зенит» победил «Сочи», «Рубин» играет с «Балтикой», «Динамо» против «Ахмата»
208757 минут назадLive
6 раундов, 54 вопроса – большая игра на знание футболистов
58 минут назадТесты и игры
«Зенит» пробил 7 пенальти в 12 матчах РПЛ – это клубный рекорд на этом отрезке чемпионата
71сегодня, 13:45
У «Зенита» 12 матчей без поражений – 9 побед и 3 ничьих. Петербуржцы не проигрывают после 0:1 с «Ахматом» в августе
4сегодня, 13:37
Ко всем новостям
Последние новости
Локателли о 0:2 с «Комо»: «Мы злы, «Ювентус» не может проигрывать такие матчи. Главное – исправить детали, нам нужно сосредоточиться на «Реале»
17 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Кадисия» Ретеги против «Неома», «Аль-Халидж» принимает «Аль-Рияд»
39 минут назад
«Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн-трансляция начнется в 18:30
1923 минуты назад
«Ювентус» проиграл «Комо» впервые за 40 лет. В Серии А – за 73 года
132 минуты назад
«Рубин» – «Балтика». 0:1 – Хиль открыл счет. Онлайн-трансляция
1035 минут назадLive
Денис Казанский – большой разговор об «МЮ» и «Ливерпуле» перед топ-матчем. На ВидеоСпортсе’‘
42 минуты назадВидеоСпортс"
Талалаев о «Рубине»: «Даже тетя Раиса знает, что надо держать Даку, чтобы Кабутов и Иву не давали ему передачу. Другой вопрос – справимся мы или нет»
550 минут назад
Первая лига. «КАМАЗ» против «Родины», «Челябинск» сыграл вничью с тульским «Арсеналом», «Факел» встретится с «Ротором» в понедельник
958 минут назадLive
Газзаев об эпизодах с Монтесом: «Надо ставить пенальти при любом контакте мяча с рукой в штрафной. Тогда не будет никаких споров, так удобнее»
10сегодня, 13:57
«Локомотив» сделает Баринову улучшенное предложение по контракту. В понедельник – очередной раунд переговоров (Иван Карпов)
7сегодня, 13:55