  • Бриан Лаудруп о судействе Маккелли в матче «Копенгаген» – «Боруссия»: «Полное безумие! Бенсебайни ударил Мукоко по ноге, арбитр, наверное, принял это за симуляцию, иначе там явный пенальти»
0

Бриан Лаудруп о судействе Маккелли в матче «Копенгаген» – «Боруссия»: «Полное безумие! Бенсебайни ударил Мукоко по ноге, арбитр, наверное, принял это за симуляцию, иначе там явный пенальти»

Бриан Лаудруп недоволен судейством матча «Копенгаген» – «Боруссия» Дортмунд.

Хозяева уступили в матче Лиги чемпионов со счетом 2:4. Дортмундцы реализовали пенальти на 61-й минуте, после чего «Копенгаген» сам претендовал на два одиннидцатиметровых: Виктор Классон упал в штрафной в результате борьбы с Вальдемаром Антоном на 65-й минуте, Юссуфа Мукоко – после контакта с Рами Бенсебайни на 68-й. Данни Маккелли не зафиксировал нарушения правил.

«Бенсебайни не попал по мячу. Судья, наверное, решил, что Мукоко симулирует, иначе это абсолютно очевидный пенальти. Полное безумие!

Он бьет ему по ноге, там полный контакт! Мне жаль, но это явная ошибка», – сказал бывший форвард «Баварии» в эфире Viaplay.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Tipsbladet
