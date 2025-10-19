  • Спортс
Тудор про 0:2 от «Комо»: «Юве» не может играть с двумя форвардами и двумя вингерами, кто тогда будет защищаться? Я разочарован результатом, а не игрой»

Игор Тудор прокомментировал поражение «Ювентуса» от «Комо».

«Ювентус» уступил в гостях «Комо» (0:2) в 7-м туре Серии А

«Мы хотим прессинговать, и временами нам это удавалось. Мы не отсиживались в обороне и просто ждали. Матч был тяжелым.

В первом тайме мы играли с полной отдачей, но пропустили рано после стандарта. Во втором тайме игра постоянно прерывалась из-за фолов и поведения игроков соперника. После второго гола игра была окончена.

Мы не можем играть с двумя форвардами и двумя вингерами, кто тогда будет защищаться?» – сказал главный тренер «Ювентуса» Тудор в эфире DAZN.

– Думаю, эта схема сейчас была оптимальной для команды. Игра в два нападающих? Было правильно попробовать это в последние минуты, но «Комо» играет хорошо, и нам нужно было много бегать. Два игрока в центре поля с вингерами Консейсау и Йылдызом – так играть сложно.

– Вас что-то беспокоит после этого матча?

– Меня все и всегда беспокоит, это моя жизнь. Выигрываю ли я, играю вничью или проигрываю – я должен думать о том, что могу сделать лучше. Мы обсудим это в раздевалке.

Я разочарован результатом, а не игрой. Я видел и положительные моменты. Мы не забили. Хотели с двумя нападающими что-то сделать, но пропустили в контратаке. Я полностью доверяю своим ребятам, надеюсь, мы сможем лучше контролировать игру при стандартных положениях.

Фабрегас сказал называть меня «мистер Тудор», а я назвал его «тренер «Комо»? Я не знаю, он может говорить что угодно, – сказал хорват на пресс-конференции.

