«Локомотив» сделает Баринову улучшенное предложение по контракту. В понедельник – очередной раунд переговоров (Иван Карпов)

«Локомотив» улучшит предложение для Дмитрия Баринова по новому контракту.

В летнее трансферное окно железнодорожники не отпустили 29-летнего капитана, соглашение которого рассчитано до 30 июня 2026 года, в ЦСКА. Сегодня агент Баринова заявил : «Идут вялотекущие переговоры. Ничего особенного нет, кроме статуса игрока по отношению к клубу».

«Локомотив » сделает улучшенное предложение Баринову, сообщает инсайдер Иван Карпов .

В понедельник клуб проведет очередной раунд переговоров о продлении контракта с полузащитником.

Дмитрий забил 2 гола и сделал 4 результативных паса в 12 матчах Мир РПЛ этого сезона. Его подробная статистика – здесь .