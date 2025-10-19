«Локомотив» сделает Баринову улучшенное предложение по контракту. В понедельник – очередной раунд переговоров (Иван Карпов)
«Локомотив» улучшит предложение для Дмитрия Баринова по новому контракту.
В летнее трансферное окно железнодорожники не отпустили 29-летнего капитана, соглашение которого рассчитано до 30 июня 2026 года, в ЦСКА. Сегодня агент Баринова заявил: «Идут вялотекущие переговоры. Ничего особенного нет, кроме статуса игрока по отношению к клубу».
«Локомотив» сделает улучшенное предложение Баринову, сообщает инсайдер Иван Карпов.
В понедельник клуб проведет очередной раунд переговоров о продлении контракта с полузащитником.
Дмитрий забил 2 гола и сделал 4 результативных паса в 12 матчах Мир РПЛ этого сезона. Его подробная статистика – здесь.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
