Гаскойн о попытках бросить пить: «Это как в парикмахерской: если сидишь достаточно долго, тебя обязательно постригут. Я не понимал, что я алкоголик, пока не посетил собрание анонимных алкоголиков»

Пол Гаскойн высказался о своей борьбе с алкоголизмом.

Бывший полузащитник сборной Англии недавно выпустил новую книгу под названием Eight, в которой поделился подробностями о попытках преодолеть зависимость.

«Я могу жить спокойно жить несколько месяцев, а потом происходит двухдневный срыв, за которым идут и последствия. А потом я несколько дней не нравлюсь себе. Я просто становлюсь несчастным, а потом вынужден идти на собрание анонимных алкоголиков и просто слушать. Пока я не посетил собрание анонимных алкоголиков, я не понимал, что я алкоголик», – сказал Гаскойн .

Экс-футболист также рассказал, считает ли, что бросить пить невозможно.

«На самом деле нет, я провел 4-5 лет [в попытках бросить пить]. Это как все остальное: если ты сидишь в парикмахерской достаточно долго, тебя обязательно постригут.

Я написал эту книгу Eight, чтобы попытаться помочь другим. Она не имеет ничего общего с футболом; она о том, через что прошел я сам», – сказал англичанин в эфире передачи Good Morning Britain на ITV.

Гаскойна нашли дома в полубессознательном состоянии и экстренно госпитализировали. Угрозы жизни экс-хавбека сборной Англии нет