Де Лигт про ДНК «Манчестер Юнайтед»: «Cмесь старого английского футбола и современной игры. Быстрые атаки, контратаки, скорости, жесткие единоборства, отборы»
Маттейс де Лигт ответил на вопрос про ДНК «Манчестер Юнайтед».
«Особенность «Манчестер Юнайтед» – связь с болельщиками.
Быстрый футбол, думаю. Это смесь старого английского футбола и современной игры.
Мы хотим играть как «Юнайтед», но также хотим быстрых атак, контратак, скорости, контроля мяча в штрафной. Понимаете? По-настоящему жесткие единоборства, отборы.
Вот что я бы назвал ДНК «Манчестер Юнайтед», – сказал защитник манкунианцев Маттейс де Лигт.
Кто победит в главном матче Бундеслиги?3175 голосов
Бавария
Будет ничья
Боруссия
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Telegraph
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости