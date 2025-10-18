  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Де Лигт про ДНК «Манчестер Юнайтед»: «Cмесь старого английского футбола и современной игры. Быстрые атаки, контратаки, скорости, жесткие единоборства, отборы»
2

Де Лигт про ДНК «Манчестер Юнайтед»: «Cмесь старого английского футбола и современной игры. Быстрые атаки, контратаки, скорости, жесткие единоборства, отборы»

Маттейс де Лигт ответил на вопрос про ДНК «Манчестер Юнайтед».

«Особенность «Манчестер Юнайтед» – связь с болельщиками.

Быстрый футбол, думаю. Это смесь старого английского футбола и современной игры.

Мы хотим играть как «Юнайтед», но также хотим быстрых атак, контратак, скорости, контроля мяча в штрафной. Понимаете? По-настоящему жесткие единоборства, отборы.

Вот что я бы назвал ДНК «Манчестер Юнайтед», – сказал защитник манкунианцев Маттейс де Лигт.

Кто победит в главном матче Бундеслиги?3175 голосов
Бавария
Будет ничья
Боруссия
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Telegraph
logoМаттейс де Лигт
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
У «Челси» 5 красных карточек в 6 последних матчах. Сегодня Гюсто удалили на 87-й в игре с «Ноттингемом»
2 минуты назад
«Спартак» – «Ростов». 0:1 – Сулейманов забил на 54-й, Джику удален на 26-й, Бабич получил травму. Онлайн-трансляция
23019 минут назадLive
Постекоглу первым в истории «Ноттингема» ни разу не победил в восьми матчах – 2 ничьих и 6 поражений
2320 минут назад
Чемпионат Германии. «Бавария» примет «Боруссию» Дортмунд, «Байер» в гостях у «Майнца»
821 минуту назадLive
«Челси» разгромил «Ноттингем Форест» 3:0! У Нету и Джеймса по 1+1, Ачимпонг забил победный гол, Гюсто удалили на 87-й
13227 минут назад
Чемпионат Англии. «Ман Сити» принимает «Эвертон», «Арсенал» против «Фулхэма», «Челси» разгромил «Ноттингем», «Ливерпуль» сыграет с «МЮ» в воскресенье
7628 минут назад
Александр Мостовой: «Кто-то кричал: «Доннарумма сядет, Сафонов будет играть»! Ребят, глупости не говорите. Кто разбирается в футболе, тот не скажет такого. Кто хочет зализывать, те и станут говорить»
830 минут назад
Алана о жене Мамаева: «Наш развод с Павлом и их брак – все достижения в ее жизни. У меня знакомства, работа, проекты, мечты, цели, планы, а Наденька живет прошлым»
2134 минуты назад
Луис Гарсия договорился о контракте со «Спартаком» на случай его назначения. Это кандидатура Кахигао («Чемпионат»)
3440 минут назад
Шпилевский об «Акроне» после 0:1: «Если люди хотят видеть такую игру – это не со мной. При мне такой игры не будет»
1450 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
«Майнц» – «Байер». 0:1 – Гримальдо забил с пенальти. Онлайн-трансляция
8 минут назадLive
«Динамо» Махачкала – «Краснодар». Кордоба и Сперцян играют. Онлайн-трансляция начнется в 17:30
321 минуту назад
«Манчестер Сити» – «Эвертон». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
4сегодня, 06:32
«Барселона» – «Жирона». Онлайн-трансляция начнется в 17:15
12сегодня, 06:56
Дзюба про 1:0 с «Пари НН»: «Самая важная победа «Акрона» в сезоне. Фарт вернулся за все туры. Повезло во 2-м тайме – две штанги. Гудя много вытащил»
3сегодня, 12:41
Бабича увезли с поля на электрокаре – защитник «Спартака» неудачно приземлился на газон в начале матча с «Ростовом» и получил травму
7сегодня, 12:36
«Крылья Советов» – «Оренбург» – 1:1. Хозяева не побеждают в РПЛ 4 матча подряд, гости – 7
26сегодня, 12:01
«Акрон» выиграл в РПЛ впервые с июля – 1:0 у «Пари НН» в гостях. У команды Тедеева было 5 поражений и 4 ничьих
8сегодня, 11:57
«Зенит» про «Танцы минус»: «От души поздравляем культовый коллектив и нашего преданного болельщика Вячеслава Петкуна с 30-летним юбилеем творческой деятельности»
8сегодня, 11:36
«Барселоне» разрешили играть на «Камп Ноу» с вместимостью 27 000 зрителей. Клуб решил ждать следующего этапа – 47 000
10сегодня, 11:10