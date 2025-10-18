Де Лигт про ДНК «Манчестер Юнайтед»: «Cмесь старого английского футбола и современной игры. Быстрые атаки, контратаки, скорости, жесткие единоборства, отборы»

Маттейс де Лигт ответил на вопрос про ДНК «Манчестер Юнайтед».

«Особенность «Манчестер Юнайтед » – связь с болельщиками.

Быстрый футбол, думаю. Это смесь старого английского футбола и современной игры.

Мы хотим играть как «Юнайтед», но также хотим быстрых атак, контратак, скорости, контроля мяча в штрафной. Понимаете? По-настоящему жесткие единоборства, отборы.

Вот что я бы назвал ДНК «Манчестер Юнайтед», – сказал защитник манкунианцев Маттейс де Лигт .