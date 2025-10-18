Холанд с 11 голами в 8 турах АПЛ лидирует в списке бомбардиров. Форвард «Сити» на 5 голов опережает Семеньо
Эрлинг Холанд увеличил отрыв от преследователей в списке бомбардиров.
Нападающий «Манчестер Сити» сделал дубль в игре с «Эвертоном» в 8-м туре АПЛ.
Теперь на счету норвежца 11 голов в чемпионате. Он опережает Энтойна Семеньо («Борнмут»), идущего вторым, на 5 мячей.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
