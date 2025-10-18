Холанд с 11 голами в 8 турах АПЛ лидирует в списке бомбардиров. Форвард «Сити» на 5 голов опережает Семеньо

Эрлинг Холанд увеличил отрыв от преследователей в списке бомбардиров.

Нападающий «Манчестер Сити » сделал дубль в игре с «Эвертоном » в 8-м туре АПЛ .

Теперь на счету норвежца 11 голов в чемпионате. Он опережает Энтойна Семеньо («Борнмут »), идущего вторым, на 5 мячей.

Подробно со статистикой Холанда можно ознакомиться здесь .