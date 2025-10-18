У Холанда 23 гола в 13 матчах сезона за «Ман Сити» и Норвегию

Эрлинг Холанд забил 23 гола в этом сезоне.

Нападающий «Манчестер Сити» отметился дублем в игре с «Эвертоном » в 8-м туре АПЛ .

Норвежец проводит 13-ю игру в текущем сезоне. На его счету 14 мячей в составе «Манчестер Сити » и 9 в составе национальной команды.

