  • «Зенит» про «Танцы минус»: «От души поздравляем культовый коллектив и нашего преданного болельщика Вячеслава Петкуна с 30-летним юбилеем творческой деятельности»
5

«Зенит» про «Танцы минус»: «От души поздравляем культовый коллектив и нашего преданного болельщика Вячеслава Петкуна с 30-летним юбилеем творческой деятельности»

«Зенит» поздравил группу «Танцы минус» с юбилеем.

«Мы из Ленинграда (название песни группы – Спортс’‘)!

От всей души поздравляем культовый коллектив «Танцы минус» и его лидера – нашего преданного болельщика – Вячеслава Петкуна с 30-летним юбилеем творческой деятельности.

Не реклама, а дружеская рекомендация: 19 октября группа дает праздничный концерт в Петербурге. Советуем побывать!» – сказано в сообщении «Зенита».

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал «Зенита»
logoЗенит
музыка
Вячеслав Петкун
logoпремьер-лига Россия
болельщики
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
