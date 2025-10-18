«Зенит» про «Танцы минус»: «От души поздравляем культовый коллектив и нашего преданного болельщика Вячеслава Петкуна с 30-летним юбилеем творческой деятельности»

«Зенит» поздравил группу «Танцы минус» с юбилеем.

«Мы из Ленинграда (название песни группы – Спортс’‘)!

От всей души поздравляем культовый коллектив «Танцы минус» и его лидера – нашего преданного болельщика – Вячеслава Петкуна с 30-летним юбилеем творческой деятельности.

Не реклама, а дружеская рекомендация: 19 октября группа дает праздничный концерт в Петербурге. Советуем побывать!» – сказано в сообщении «Зенита ».