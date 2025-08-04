«Зенит» – самый популярный клуб для меня. Я из Петербурга, предвзят. Все остальное – пофиг». Рэпер Obladaet о команде
Рэпер Obladaet назвал «Зенит» самым популярным клубом в России.
Рэпер Назар Вотяков, известный под псевдонимом Obladaet, ответил на вопрос о самом популярном клубе в России.
– Я за Санкт-Петербург. Поэтому самый популярный клуб для меня – «Зенит». Я из Петербурга, живу здесь и играю за Питер!
– Трофеи – фактор популярности?
– Не знаю, я предвзят. Санкт-Петербург. «Зенит». Все остальное – пофиг, – сказал Назар Вотяков.
