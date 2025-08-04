Рэпер Obladaet назвал «Зенит» самым популярным клубом в России.

Рэпер Назар Вотяков, известный под псевдонимом Obladaet, ответил на вопрос о самом популярном клубе в России.

– Я за Санкт-Петербург. Поэтому самый популярный клуб для меня – «Зенит». Я из Петербурга, живу здесь и играю за Питер!

– Трофеи – фактор популярности?

– Не знаю, я предвзят. Санкт-Петербург. «Зенит ». Все остальное – пофиг, – сказал Назар Вотяков.