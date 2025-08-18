  • Спортс
37

Нейромонах Феофан выступит на фестивале в честь столетия «Зенита» 21 августа. Клуб проведет открытую тренировку на Дворцовой площади

Нейромонах Феофан выступит на фестивале в честь столетия «Зенита» 21 августа.

«Концерт одного из самых ярких и энергичных электронных музыкантов России пройдет в рамках грандиозной открытой тренировки сине-бело-голубых на главной площади Петербурга.

Выступление Нейромонаха Феофана начнется на WINLINE-сцене в 19:00 по петербургскому времени и станет заключительным и самым громким аккордом уникального фестиваля, посвященного столетию «Зенита».

Центральная музыкальная площадка фестиваля будет расположена на Дворцовой площади со стороны Главного штаба. С 12:00 на сцене начнутся конкурсы и викторины с призами от клуба, а также выступления диджеев. Кроме того, в 18:00 на WINLINE-сцену выйдет группа «Кирпичи».

Главным событием дня станет открытая тренировка основного состава «Зенита» на футбольном поле рядом с Зимним дворцом. Зрители получат возможность увидеть подготовку команды к игре с махачкалинским «Динамо», а после – получить автографы игроков и тренеров.

Ждем вас 21 августа на Дворцовой площади с 12:00 до 20:00! Вход свободный!» – сказано в сообщении «Зенита».

А что теперь делать со Станковичем?19764 голоса
ОставлятьДеян Станкович
Все равно увольнятьСпартак
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал «Зенита»
